НВФ из гранатомета стреляли в сторону украинских военных возле Песков, - штаб ООС

На Донбассе позиции ООС обстреляли из гранатомета Фото из открытых источников

Ранений или потерь среди бойцов ООС не зафиксировано

В воскресенье, 13 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня и осуществили выстрел в сторону позиции военных Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Пески незаконные вооруженные формирования совершили неприцельный выстрел в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета. Однако, в штабе отметили, что бойцы ООС на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли.

По предварительной информации, с начала этих суток боевых потерь или ранений среди военных Объединенных сил не зафиксировано.

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"Украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы в полном объеме. В то же время наши воины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки",-отметили в пресс-центре штаба.

Напомним, накануне, 12 сентября, на Донбассе дрон СММ ОБСЕ зафиксировал размещение тяжелого вооружения представителей незаконных вооруженных формирований вблизи линии соприкосновения, что является нарушением Минских соглашений.