live
Новости » События Читати новину українською

НВФ дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе

На Донбассе позиции ООС обстреляли из гранатомета

 Фото из открытых источников

НВФ обстреляли Екатериновку из подствольного гранатомета

В течение последних суток, 16 сентября, незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

В частности, противник совершил обстрелы:

  • вблизи населенного пункта Катериновка из подствольного гранатомета;
  • неподалеку Водяного из стрелкового оружия.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате выстрелов нет.

Новости по теме: Сегодня на Донбассе в результате взрыва гранаты погиб украинский военный

Напомним, на Донбассе незаконные вооруженные формирования (НЗФ) разместили вблизи населенных пунктов Новоселовка и Покровка десятки танков и другое тяжелое вооружение, что является нарушением Минских договоренностей и взятых обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

В частности, на полигоне вблизи Новоселовки обнаружили семь танков (похожи на Т-72 – 5 единиц, неустановленного типа – 2 единицы) и три реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Киеве взорвалась автоцистерна для перевозки газа, есть жертвы Сюрприз на балконе: В Киеве пенсионерка обнаружила схрон боеприпасов В Киеве усилили меры безопасности в правительственном квартале В Киеве неизвестные в масках похитили мужчину, объявлен план "Перехват". Видео
Loading...

программы канала ZIK

Светлана Крюкова | Ток-шоу
Бюджет-2021. Мир на Донбассе. Выступление Венедиктовой в Раде | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Вадим Карасев в эфире телеканала ZIK, 14.09.20
Выборы на Донбассе. Какой будет бюджет -2021? | Ток-шоу
Бюджет-2021. Поднять DELFI за миллионы. Местные выборы. Произвол радикалов | Ток-шоу