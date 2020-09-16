НВФ дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе

На Донбассе позиции ООС обстреляли из гранатомета Фото из открытых источников

НВФ обстреляли Екатериновку из подствольного гранатомета

В течение последних суток, 16 сентября, незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

В частности, противник совершил обстрелы:

вблизи населенного пункта Катериновка из подствольного гранатомета;

неподалеку Водяного из стрелкового оружия.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате выстрелов нет.

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Напомним, на Донбассе незаконные вооруженные формирования (НЗФ) разместили вблизи населенных пунктов Новоселовка и Покровка десятки танков и другое тяжелое вооружение, что является нарушением Минских договоренностей и взятых обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

В частности, на полигоне вблизи Новоселовки обнаружили семь танков (похожи на Т-72 – 5 единиц, неустановленного типа – 2 единицы) и три реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).