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НВФ дважды нарушили "режим тишины"

Фото из открытых источников

Противник совершил огневую провокацию недалеко от Зайцево

В течение последних суток, 29 августа, незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим перемирия. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

В частности, противник осуществил огневую провокацию из стрелкового оружия недалеко от Зайцево.

"Выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины ответный огонь не открывали. Кроме того, украинскими военными выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенного пункта Водяное из временно оккупированной Ужовки", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

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Напомним, президент Владимир Зеленский в годовщину Иловайской трагедии почтил память воинов, погибших в борьбе за Украину. Так, 29 августа ежегодно отмечается День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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