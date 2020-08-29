НВФ дважды нарушили "режим тишины"
Противник совершил огневую провокацию недалеко от Зайцево
В течение последних суток, 29 августа, незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим перемирия. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.
В частности, противник осуществил огневую провокацию из стрелкового оружия недалеко от Зайцево.
"Выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины ответный огонь не открывали. Кроме того, украинскими военными выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенного пункта Водяное из временно оккупированной Ужовки", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отмечают, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Напомним, президент Владимир Зеленский в годовщину Иловайской трагедии почтил память воинов, погибших в борьбе за Украину. Так, 29 августа ежегодно отмечается День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.