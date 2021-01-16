НВФ анонсировали освобождение некоторых удерживаемых в одностороннем порядке, – СМИ

Обмен удерживаемыми Офис президента

Количество лиц, которых могут отпустить, не называется

Представители незаконных вооруженных формирований заявили, что передадут на подконтрольную украинским властям территорию группу удерживаемых лиц накануне Крещения, 19 января. Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на медиа НВФ.

Отмечается, что "представители" противника на переговорах в Минске заявили о якобы курсе на эскалацию конфликта на Донбассе со стороны украинской власти и обвинили ее в блокировании процесса переговоров.

При этом количество лиц, которых планируются отпустить, неизвестно. Однако речь идет о включении в эту группу женщин, лиц пожилого возраста и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, то есть тех, кто не принимал никакого участия в боевых действиях против так называемых "республик".

Ранее сообщалось, что представитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш заявил о блокировке процесса обмена удерживаемыми лицами со стороны незаконных вооруженных формирований. Тогда представители противника требовали "процессуальной очистки" девяти человек, которых украинская сторона освободила в рамках прошлого обмена.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 15 января представители незаконных вооруженных формирований совершили пять нарушений режима прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции возле населенных пунктов Гнутово, Талаковку, Трудовское и Пивденное.