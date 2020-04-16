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Новый пожар в Чернобыльской зоне потушили, но сильный ветер осложняет ситуацию, - ГСЧС

Сильный ветер продолжает раздувать тление

Пожар в Чернобыльской зоне Фото из открытых источников

Спасателям удалось потушить новые небольшие возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения возле села Корогод, но место остается задымленным. Об этом в комментарии hromadske сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

По словам Рубан, ситуация в Чернобыльской зоне остается сложной, поскольку сильный ветер раздувает тления.

Она добавила, что тление пней и мха в четверг, 16 апреля, наблюдали также вблизи села Старые Соколы. Туда также выезжали спасатели.

Как отмечается, всего в Чернобыльской зоне продолжают работать 530 человек личного состава ГСЧС и почти 100 единиц спецтехники. В четверг, 16 апреля, провели также ротацию спасателей. Рубан уточнила, что полной ликвидации пожара в Чернобыльской зоне до сих пор нет и говорить о ней еще рано. 

Напомним, вечером в четверг, 16 апреля, из-за сильного ветра в Чернобыльской зоне отчуждения снова начался пожар.

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