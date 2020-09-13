Новый формат: В Днепре на День города устроили зрелищный концерт классической музыки под открытым небом

Фото из открытых источников

Вечером праздничной субботы в Днепре на капитально отремонтированной площади Шевченко выступили музыканты с мировыми именами. На одной сцене с солистами театров Тель-Авива, Стокгольма, Амстердама выступили также отечественные артисты. Сообщает издание "Наш город".

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Музыкальные произведения звучали в исполнении международного симфонического оркестра Festival, духового оркестра Днепропетровской академии музыки им. Глинки и вокальной джаз-группі из столицы Mansound.

Фото из открытых источников

Вечерний концерт, среди зрителей которого был и городской голова Днепра Борис Филатов, начали увертюрой к опере "Кармен".

Фото из открытых источников

Реконструированная площадь Шевченко является первой очередью обновления одноименного парка. Также, подражая миру урбанистические тренды, в Днепре пешеходными сделали улицу Яворницкого, а также-улицу Короленко. Ко Дню города на последней устроили шестичасовой творческий марафон — с живой музыкой и театральными перформансами.