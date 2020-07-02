В Кагарлыке обнаружили новые факты пыток со стороны полиции

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Еще двум правоохранителям объявили подозрения

В Кагарлыкском отделении полиции выявили новые факты пыток со стороны правоохранителей, в результате подозрение объявили еще двум работникам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как отмечается, в частности было сообщено о подозрении в истязании еще одному работнику Кагарлыцкого отделения полиции, который, по данным следствия, в ночь с 23 на 24 мая текущего года удерживал потерпевшую во время ее пытки с использованием противогаза другим работником отделения полиции.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, ранее по данному факту двум полицейским было сообщено о подозрении в изнасиловании и истязании женщины в помещении участка и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, прокуроры по результатам проверки информации о совершении работниками Кагарлыцкого отделения полиции аналогичных преступлений было установлено два новых фактах применения пыток с целью получения признания. Подозреваемыми в выявленных преступлениях является ранее задержанные за изнасилование и пытки два сотрудника полиции, и другой их коллега. По указанным фактам всем трем сообщено о подозрении в истязании (ч.2 ст. 127 УК Украины).

По информации следствия, в январе 2020 года трое работников Кагарлыцкого отделения полиции, с целью получения визнавальних показов за совершение краж, наносили двум потерпевшим телесные повреждения по различным частям тела, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города, применяли электрический ток, после чего приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня. По другим фактом, который произошел в мае 2020 года, с целью получения признания, потерпевшему было нанесено 17 ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего он получил телесные повреждения легкой и средней степеней тяжести.

Двое из подозреваемых в настоящее время находятся в Киевском следственном изоляторе. В отношении третьего решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, недавно Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывших полицейских из Кагарлыка Николая Кузива и Сергея Сулиму, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции.