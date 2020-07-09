Новые детали в "деле Шайтанова": Вербовщик из ФСБ руководил НВФ на Донбассе

Позывной "Эльбрус" Игорь Егоров Фото из открытых источников

Егоров напрямую координировал деятельность НВФ, доводил указания командования и организовывал взаимодействие различных группировок

Служба безопасности Украины собрала дополнительные материалы, которые свидетельствуют, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, одновременно был одним из организаторов оккупации и развертывания незаконной деятельности на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, с лета 2014 Игорь Егоров под позывным "Эльбрус" напрямую координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области, доводил указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок.

Как отмечается, полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии". Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечения вооружением и боеприпасами.

Контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к сбивания российской стороной украинских военных самолетов летом 2014 года и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины.

Также полковник ФСБ РФ занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы для противодействия украинским военным.

Новости по теме: СБУ уволила подозреваемого в госизмене генерал-майора Шайтанова

Напомним, в апреле контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти, им оказался генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.

Впоследствии Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи разговоров Валерия Шайтанова с сотрудником ФСБ РФ Игорем Егоровым, который и завербовал генерал-майора СБУ. Ним оказался "Эльбрусом" - фигурантом дела о сбитом в 2014 году над Донбассом "Боинг".

15 апреля Шевченковский районный суд г. Киева избрал меру пресечения для разоблаченного агента ФСБ Валерия Шайтанова в виде содержания под стражей в течение 60 дней, а затем продлил срок его пребывания под стражей до 8 августа.