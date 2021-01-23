Никто в наручниках не убегал: В СБУ развенчали мифы о предотвращении заказного убийства своего сотрудника

Задержание сотрудника СБУ "Страна UA"

В ведомстве подчеркнули, что речь не идет о каких-то разборках между сотрудниками СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла детали резонансного задержания сотрудника штаба антитеррористического центра ведомства за подготовку к убийству на заказ другого сотрудника СБУ, а именно - начальника Главного управления внутренней безопасности Андрея Наумова и отметила, что сейчас в информационном поле уже есть много "вкидов", фейков и интерпретаций. В частности, об этом во время брифинга сообщил представитель СБУ Анатолий Булич.

"На самом деле речь идет не о каких-то разборках между сотрудниками СБУ, а предотвращении особо тяжкого преступления. В этом деле речь не идет о переделе каких-то эфемерных сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в интернете", - подчеркнул он.

Булич отметил, что сбор данных по делу происходил в течение длительного времени. Следователи СБУ установили, что имел место сговор нескольких человек. Ими был разработан план совершения преступления. Организатор подыскал исполнителя и предложил за убийство 50 тыс. долларов. Так, вчера сотрудники службы задержали одного из организаторов во время передачи части средств.

"Не соответствуют действительности какие-либо разговоры о том, что якобы кто-то скрылся в наручниках с места задержания... Задержанное лицо на сегодня находится в суде, и судья избирает меру пресечения", - подчеркнул он.

При этом Булич добавил, что таким образом разные силы пытаются использовать ситуацию в свою пользу, создать фейковый мыльный пузырь. Их цель проста - привлечь дополнительное внимание к этой информационной атаке.

"СБУ просто выполняет свою работу – нравится это кому или нет. Служба сработала на опережение... Есть доказательства, которые четко доказывают, что действия были оправданными и своевременными", - подчеркнул представитель ведомства.

Сейчас, по его словам, по делу продолжается досудебное расследование. В ближайшее время следствие предоставит дополнительные доказательства.

Напомним, ранее сегодня, 23 января, Служба безопасности Украины заявила о задержании своего сотрудника по подозрению в подготовке заказного убийства другого сотрудника ведомства. Впрочем до сих пор имен фигурантов не называла.