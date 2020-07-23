Ни в коем случае нельзя было втягивать в этот процесс президента: Катеринчук об освобождении заложников в Луцке

Председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук

В этой ситуации должны бы разбираться исключительно правоохранительные органы

В процесс освобождения заложников в Луцке ни в коем случае нельзя было втягивать президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил лидер "Европейской партии" Николай Катеринчук.

Катеринчук прокомментировал решение президента Зеленского выполнить требование луцкого террориста – записать и опубликовать видео с призывом пересмотреть фильм "Земляне":

"Ни в коем случае нельзя было вовлекать его в этот процесс. Ни в коем случае! Премьер-министра, министров, кого угодно, главу администрации, губернатора, но давать, чтобы президент включался в этот процесс – это означает, что открыли "ящик Пандоры" и сейчас любой на территории Украины, кто захочет, чтобы президент ему станцевал чечетку, спел, или что-то другое, они эти вещи будут делать и требовать президентской реакции. А представьте себе, если бы после разговора с президентом произошел взрыв. Тогда говорили бы о некомпетентности власти и началось бы расшатывание ситуации. Это просто нонсенс, по всем учебникам нельзя этого делать", – подчеркнула Катеринчук.

Политик добавил, что такое решение свидетельствует о некомпетентности команды президента. По словам Николая Катеринчука, в этой ситуации должны бы разбираться исключительно правоохранительные органы.

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Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина со взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Впоследствии Владимир Зеленский выполнил требование мужчины, который взял заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне".

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками, имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.

Сегодня, 23 июля луцкому террористу Кривошу избрали меру пресечения.