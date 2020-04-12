Ни у кого не должно быть сомнений: В РФ не будут отказываться от проведения парада в честь 9 мая

Дмитрий Песков. Фото: EPA/SERGEI KARPUKHIN

В Минобороны РФ подчеркнули, что подготовка к параду продолжается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что парад Победы и празднование Дня победы никто не отменял.

Об этом сообщает Интерфакс-Россия.

"Я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня победы будет обязательно. Я не знаю, будет это 9 мая или позже, — но оно будет обязательно", - отметил он.

Пресс-секретарь Путина отметил, что пока никаких решений о переносе парада не принимали.

По его словам, в ближайшее время состоится обсуждение с учетом ситуации с коронавирусом и количества случаев заболевания COVID-19.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что подготовка к параду продолжается и что с конца марта на подмосковном полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, идут совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн.

Ранее в конце апреля технику всегда перевозили в Москву.

Также в Минобороны РФ сообщили, что очередная парадная тренировка состоялась первого апреля.

Напомним, ранее, до ситуации с эпидемией коронавируса, сообщалось, что советник Трампа по нацбезопасности приедет в Москву, чтобы принять участие в параде к 9 мая.