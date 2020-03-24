Незаконный экспорт масок в Испанию: Деятельностью Киевской таможни занялась прокуратура

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Дело будет расследовать ГБР в городе Киев

Прокуратура Киева открыла производство по факту возможной причастности столичных таможенников к незаконному экспорту медицинских масок в Испанию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, накануне, 23 марта, в СМИ появилась информация о том, что поставка медицинских масок из Украины в Испанию была осуществлена по заниженной стоимости в целях уклонения от уплаты таможенных платежей и при содействии работников Киевской таможни.

"Почему была установлена такая низкая цена на маски? Потому, что иностранец, который якобы осуществлял поставку этого товара в Испанию, должен был бы задекларировать сумму расходов на приобретение и экспорт этих масок, то есть должен показать источники происхождения этих средств, если бы она превышала сумму в 10 тысяч евро", - отметила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП.

По ее словам, благодаря заниженной стоимости товара и разделение ее на две партии эту норму удалось обойти. Таким образом поставка масок была осуществлена двумя партиями по 7,5 тысяч евро.

В связи с этим сведениям о возможном совершении должностными лицами Киевской таможни уголовного правонарушения по части 2 статьи 364 УК Украины было внесено в ЕРДР. Расследовать дело было поручено территориальному управлению ГБР в Киеве.

Напомним, недавно председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что поставки медицинских масок из Украины в Испанию были легальными, ведь автомобили с медоборудованием пересекли границу еще до запрета на экспорт.