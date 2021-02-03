Незаконное отключение телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone: Шарий заявил об узурпации и захвате власти

Анатолий Шарий 112.UA

Ни одна страна мира не вводит санкции против своих же граждан, отметил эксперт

У украинцев забрали землю, им рассказывают, какие книги читать, на каком языке разговаривать, а сейчас еще и указывают, какие телеканалы смотреть. Это узурпация и захват власти.

Об этом во время специального эфира на телеканале ZIK заявил блогер, журналист и украинский политик Анатолий Шарий.

Комментируя незаконное отключение телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "Newsone" Анатолий Шарий отметил, что действующая власть пошла даже дальше, чем пятый президент Украины Петр Порошенко, который ненавидел телеканалы, которые его критиковали.

"Он не решался на такой шаг! Поэтому у меня был шок, когда я узнал, когда я прочитал, что они сделали. А в документе даже указано, что ЕС и США просят присоединиться. Эти идиоты даже не понимают, что ЕС и США просто так не присоединяются к чему-то", - сказал Анатолий Шарий.

Журналист добавил, что ситуация выглядит странной, ведь ни одна страна мира не вводит санкции против своих же граждан. Более того, отметил Шарий, санкции против трех телеканалов ввели лишь за критику власти, что ярко свидетельствует о давлении на свободу слова в Украине.

Следовательно, подчеркнул Анатолий Шарий, решение властей является незаконным. Журналист считает, что украинцы уже сегодня должны что-то делать, чтобы изменить такое развитие событий.

"Они забрали землю, они рассказывают, какие книги читать, на каком языке разговаривать и сейчас еще и говорят, какие телеканалы смотреть. Хватит уже! Это не должно произойти, это узурпация власти! Это захват власти!",- акцентировал политик.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины приняла решение о прекращении вещания трех телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Народный депутат Украины Тарас Козак, владелец медиахолдинга "Новости", в который входят телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK, прокомментировал решение СНБО о закрытии телеканалов.

По словам политика, такие действия СНБО - это политическая расправа со стороны президента Зеленского.