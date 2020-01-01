Неудачно запустили салют: В Николаеве вспыхнул пожар в многоэтажке

Всего за сутки произошло восемь пожаров

В новогоднюю ночь в Николаеве вспыхнул пожар в квартире многоэтажного дома вследствие неосторожного использования пиротехнических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

"1 января в 00:18 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре балкона квартиры на шестом этаже девятиэтажного жилого дома на вул. Садовая м. Николаева", - говорится в сообщении.

Известно, что дым и пламя на балконе увидели прохожие, именно они обратились за помощью к спасателям.

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Как отмечается, в 00:51 пожар на площади 5 кв. м удалось ликвидировать, его повлекла неосторожность при использовании пиротехнических средств (салютов). К тушению привлекали 3 единицы техники и 12 человек.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня внутрь помещения и на другие квартиры.

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Напомним, недавно в центре Кропивницкого произошел пожар в девятиэтажном доме семейного типа, в результате которой пострадали люди.