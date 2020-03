Netflix приостановил съемки своих фильмов в США и Канаде из-за распространения коронавируса

из открытых источников

Приостановлено производство сериалов "Удивительные чудеса", "Люцифер" и другие

Американская развлекательная компания Netflix, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа на две недели приостановила в США и Канаде производство фильмов и сериалов в связи с распространением пандемии коронавируса. Об этом сообщает Deadline.

Согласно сообщению, это происходит в рамках ограничений властью США и объявления президентом Дональдом Трампом чрезвычайного положения в стране.

В частности, на паузу поставлены четвертый сезон сериала "Удивительные чудеса", продолжение "Люцифера", прекращены съемки сериала "Грейс и Фрэнки".

В список также вошли:

Всем встать (CBS)

Американская домохозяйка (ABC)

Американский талант (NBC)

Американский воин ниндзя (NBC)

Удивительная гонка (CBS)

Девичник (ABC)

Batwoman (CW)

Черный список (NBC)

Боб любит Абишолу (CBS)

Невесты (ABC)

Бык (CBS)

Карточные акулы (ABC)

Зачарованные (CW)

Чикаго Файр (NBC)

Чикаго PD (NBC)

Чикаго Мед (NBC)

Когти (TNT)

Империя династии (CW)

Империя (Фокс)

ФБР (CBS)

ФБР: Разыскивается (CBS)

Флэш (CW)

Больница общего профиля (ABC)

Бог подружился со мной (CBS)

Голдбергс (ABC)

Анатомия Грей (ABC)

Джимми Киммел Live! (ABC)

Последний настоящий мужчина (Fox)

Закон и порядок: SVU (NBC)

Позднее шоу с Джеймсом Корденом (CBS)

Поздний вечер с Сетом Майерсом (NBC)

Позднее шоу со Стивеном Кольбером (CBS)

Нэнси Дрю (CW)

NCIS (CBS)

NCIS: Лос-Анджелес (CBS)

NCIS: Новый Орлеан (CBS)

Соседство (CBS)

Новый Амстердам (NBC)

NexT (Fox)

Цена верная (CBS)

Резидент (Fox)

Ривердэйл (CW)

Школа (ABC)

SEAL Team (CBS)

Supergirl (The CW)

Сверхъестественное (The CW)

Супермаркет (NBC)

Оставшийся в живых (CBS)

Разговор (CBS)

Вечернее шоу с участием Джимми Фаллона (NBC)

Детство Шелдона (CBS)

Напомним, премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" перенесли на полгода из-за вспышки коронавируса.