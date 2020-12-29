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"Несоздание искусственных препятствий": На Волыни чиновник ГФС погорел на взятке

Сейчас следователи решают вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении

Следователи задержали заведующего одного из секторов ГУ ДФС в Волынской области во время получение взятки на сумму 2 тысячи долларе. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Чиновник требовал деньги от предпринимателя и его партнера в качестве ежемесячной платы за несоздание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи решают вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и исследуют причастность других должностных лиц ДФС.

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Напомним, ранее в столице разоблачили трех правоохранителей, которые удерживали мужчину в гараже и требовали от него ежемесячной взятки в размере 3000 долларов. Согласно сообщению, к преступной деятельности были причастны заместитель начальника отдела криминальной полиции и двое оперуполномоченных одного из УП ГУНП в г. Киеве.

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