Несмотря на агрессивных национал-радикалов, в Одессе ОПЗЖ смогла провести партийную конференцию, - депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов

Телеканал ZIK

Нынешняя власть пытается заигрывать с националистами, и это может закончиться печально

Пока власть не перестанет "крышевать" и заигрывать с этими национал-радикалами, ничего хорошего не произойдет. Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов.

"Вчера в Одессе также планировалось мирное собрание, оно, в принципе, произошло, вчера была региональная конференция по избранию областного руководителя "Оппозиционной платформы – За жизнь", и часть национал-радикалов тоже заблокировали в довольно агрессивной форме, как они это делают, возможность проведения конференции. Она таки состоялась, и мы надеемся, что такие мероприятия, которые вчера прошли относительно платформ, как в одном случае, так и во втором, наконец покажут этой власти, которая пытается заигрывать с националистами, что такого делать больше нельзя. Иначе все закончится так же позорно, как ушел Порошенко, так все закончится и с властью Зеленского", – сказал Богдан Гиганов.

Политик считает, что активисты, которые напали вчера на Сивохо и которые хотели сорвать конференцию в Одессе, не будут наказаны до того момента, пока их не перестанут "крышевать".

"Пока власть не перестанет "крышевать" и заигрывать с этими национал-радикалами, ничего хорошего не произойдет", – подчеркнул Гиганов.

Напомним, ранее в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения между представителями Нацкорпуса и Сергеем Сивохо.

Во время презентации радикалы перекрыли вход и срывали мероприятие, которое проводил Сивохо. После этого они назвали его предателем и врагом Украины, поскольку тот не называет Россию врагом.

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Впоследствии Сивохо прокомментировал эту ситуацию и заявил, что "некоторым мир не нужен и что они хотят войны, потому что война — это бизнес и большие деньги".