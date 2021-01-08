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Непогода в Украине обесточила почти сотню населенных пунктов

Линии электропередач Фото из открытых источников

Ремонтные бригады уже приступили к работам

Непогода в Украине по состоянию на утро 8 января обесточила 85 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате осложнения погодных условий – снегопадов и порывов ветра – сработали системы защиты линий электропередач. Это привело к обесточиванию 85 населенных пунктов в шести областях.

В частности, обесточены в Житомирской области – 36 населенных пунктов, Киевской – 29, Донецкой – 7, Черкасской – 5, Ровенской – 4 и Кировоградской – 4.

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Напомним, ранее сообщалось, что Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев, что на дорогах ожидается гололедица, а в горах Прикарпатья – снежные лавины.

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