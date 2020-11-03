Необычное похищение: На Волыни подросток пытался украсть поросенка

На Волыни судили подростка за попытку похищения поросенка Фото из открытых источников

Поросенка оценивают в 1000 гривен

В Рожище на Волыни судили несовершеннолетнего студента училища, пытавшегося похитить поросенка из местного сельскохозяйственного общества "Стожары". Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел 6 сентября в селе Тихотин.

Как отмечается, юноша ночью проник в помещение предприятия через открытое окно. Затем пролез в заграждение с 1.5 месячными поросятами, откуда одного украл. Но кражу парню завершить не удалось – его заметили и схватили на обратном пути.

На суде подросток признал свою вину. Кроме этого, задержанный возместил нанесенный ущерб.

С учетом того, что подросток впервые привлекается к уголовной ответственности, суд назначил ему год испытательного срока.

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