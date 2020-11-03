Необычное похищение: На Волыни подросток пытался украсть поросенка
Поросенка оценивают в 1000 гривен
В Рожище на Волыни судили несовершеннолетнего студента училища, пытавшегося похитить поросенка из местного сельскохозяйственного общества "Стожары". Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Инцидент произошел 6 сентября в селе Тихотин.
Как отмечается, юноша ночью проник в помещение предприятия через открытое окно. Затем пролез в заграждение с 1.5 месячными поросятами, откуда одного украл. Но кражу парню завершить не удалось – его заметили и схватили на обратном пути.
На суде подросток признал свою вину. Кроме этого, задержанный возместил нанесенный ущерб.
С учетом того, что подросток впервые привлекается к уголовной ответственности, суд назначил ему год испытательного срока.
Ранее сообщалось, что во Львовской области поймали серийного вора контейнеров для бытовых отходов. За несколько месяцев мужчина украл два десятка мусорных баков.