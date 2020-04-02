Нельзя выходить из дому: В оккупированном Крыму вводят тотальный режим самоизоляции из-за коронавируса

Коронавирус в столице распространяется Фото из открытых источников

Поводом для выхода из квартиры может стать потребность выгулять собаку или купить продукты

В оккупированном Крыму усилили карантинные меры в связи с распространением коронавируса - с 3 по 6 апреля люди не смогут покидать дом без существенных причин.

Об этом сообщается на сайте правительства Крыма.

Теперь причинами для выхода на улицу будут поход в ближайший магазин, выгул собаки на расстоянии более 100 метров от дома, вынос мусора или необходимость обратиться за медицинской помощью.

Еще одним исключением считается работа, но только в том случае, если деятельность организации не приостановлена властями.

В настоящее время на полуострове уже зарегистрировано 16 случаев Covid-19 - 14 из них завезены, а два случая - местные.

В Севастополе всего 5 заражений коронавирусом.

По информации PavlovskyNews, на мосту через Керченский пролив будут установлены блокпосты, а также установлен контроль на всех въездах в Севастополь.

Отмечается, что есть вероятность полного прекращения движения по Керченскому мосту.

Житель Севастополя Тамир Шейх в комментарии изданию рассказал, что на выходных в Крым приезжали люди на отдых из РФ, но в последние дни о новых случаях заражения коронавирусом ничего не слышно.

По словам местного жителя, "Крым готов к эпидемии".

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Ранее сообщалось, что по состоянию на 2 апреля число заболевших коронавирусом в Российской Федерации составило 3548 человек.

До этого в РФ заявили о создании высокоточного теста на COVID-19.