Неизвестные разбили памятник украинским националистам в Бабьем Яру, – СМИ

Фото из открытых источников

В столичном Бабьем Яру неизвестные разбили памятник погибшим украинским националистам, среди которых были люди, уличённые в еврейских погромах. Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина 24" со ссылкой на соответствующие фото.

"На самом памятнике были имена и надпись "погибли за независимую Украину". В списке имён фамилия Якова Осташека. Как писал ранее Эдуард Долинский об этом человеке - Яков Осташек, глава ОУН и полиции села Милиево Выжницкого района, организатор погромов и массового убийства евреев", - говорится в заметке.

На фото видно, что гранитная плита, на которой выгравированы фамилии националистов, разбита. Сверху лежит молоток и разлита красная краска.

"И не спрашивайте, почему этот памятник стоял в таком месте. И не мудрено, что нашлись сознательные люди, которые его уничтожили. Вообще, это так символично сейчас в Украине - ставить памятники убийцам там, где захоронены их жертвы", - подчёркивается в сообщении.