Неизвестные ограбили дом мэра Броваров и избили его, – полиция

Игорь Сапожко Фото: КиевВласть

Информация о состоянии здоровья мэра уточняется

В ночь на вторник в Бориспольском районе Киевской области неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко и избили его. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ГУ Нацполиции Киевской области.

"Группа неизвестных людей ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнедин Бориспольского района, забрала имущество", - рассказали там.

По предварительной информации, злоумышленники избили мэра. Информация о состоянии его здоровья уточняется.

Полиция области принимает меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

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Ранее сообщалось, что в Брюховичах Львовской области трое неизвестных людей напали на дом и до смерти избили местного бизнесмена Мечеслава Жеребецкого.