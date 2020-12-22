Неизвестные ограбили дом мэра Броваров и избили его, – полиция
Информация о состоянии здоровья мэра уточняется
В ночь на вторник в Бориспольском районе Киевской области неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко и избили его. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ГУ Нацполиции Киевской области.
"Группа неизвестных людей ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнедин Бориспольского района, забрала имущество", - рассказали там.
По предварительной информации, злоумышленники избили мэра. Информация о состоянии его здоровья уточняется.
Полиция области принимает меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.
Ранее сообщалось, что в Брюховичах Львовской области трое неизвестных людей напали на дом и до смерти избили местного бизнесмена Мечеслава Жеребецкого.