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Неизвестные ночью сожгли авто программы "Схемы"

Журналисты связывают поджог с профессиональной деятельностью

Ночью 17 августа авто программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы. Об этом сообщил журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач в Facebook.

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которые вы все видели, сожгли", - написал он. 

По словам журналиста, последний материал, который снимали с помощью авто KIA Cerato, касался того, как транспорт топ-чиновников государства нарушает ПДД.

Главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая добавила, что происшествие случилось в час ночи, а машина восстановлению не подлежит. Она также сообщила, что на месте работает полиция. 

"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники УГО. Авто ночевало возле дома, где живет водитель", - написал Ткач.

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Как сообщалось, в ночь на 11 августа в Киеве горела машина "Тесла". Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах писал, что авто принадлежит экс-главе ОП Андрею Богдану.

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