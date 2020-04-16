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Недалеко от Киева из-за непогоды столкнулись несколько грузовиков и легковых авто, есть погибшие

Всего в ДТП попали шесть автомобилей

Национальная полиция

 Фото - из открытых источников

Недалеко от Киева из-за ухудшения видимости, вызванного сильными порывами ветра, произошло столкновение грузовых и легковых автомобилей, вследствие чего погибли люди. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

Согласно сообщению, инцидент произошел на автодороге М-07, "Киев-Ковель-Ягодин" (55-й километр подъезда к Киеву). 

Серьезное ДТП с участием шести автомобилей (четырех грузовых и двух легковых) произошло из-за пыли, которая поднялась вверх в результате сильного ветра и вызвала ухудшение видимости на автодорогах. 

Как отмечается, есть погибшие и травмированные, однако точное количество пока не сообщается. Сейчас движение на этом участке перекрыто в обоих направлениях.

Напомним, недавно на трассе Киев-Одесса водитель грузовика совершил наезд на пешехода, в результате чего тот погиб.

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