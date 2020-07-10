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Не выходя из комы: Под Киевом после жестокого избиения боксерами умер мужчина

Фото: 31tv.ru

За месяц комы мужчина перенес 2 трепанации черепа

Под Киевом профессиональные боксеры забили 34-летнего мужчину до комы. Спустя месяц в больнице он скончался. Об этом сообщила журналист Наталья Казакова на странице в Facebook.

Уточняется, что жертву зовут Николай Овдиенко, а событие произошло вечером 7 июня в пгт. Бородянка. Четверо парней, которые профессионально занимаются боксом, устроили драку с сотрудником местного ночного клуба Pride. Николай вступился за обиженного боксерами парня, за что его жестоко избили, а потом когда он уже потерял сознание продолжили свои издевательства.

"Когда всем досталось и сообразительные разбежались в разные углы, без сознания Колю, уже возле своего авто, били как звери Ян Лось, Антон Семенов, Алексей Петренко, Виталий Демьяненко. Они нанесли смертельные удары несовместимые с жизнью, от которых Коля пролежал в коме почти 4 недели и, перенеся 2 трепанации черепа, покинул нас 7 июля", - написала Наталья Казакова.

Полиция установила личность подозреваемого и открыла криминальное производство. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

"По результатам оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо - подозреваемого, который нанес тяжкие телесные повреждения пострадавшему. Им оказался 19-летний житель Бородянского района. Следственным отделением Бородянского отделения полиции данному гражданину объявлено о подозрении по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Сейчас в Бородянского районного суда направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении на странице полиции Бородянки в Facebook

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