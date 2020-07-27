Не вижу сенсационности в нынешнем перемирии, потому что это уже девятое "окончательное примирение", – Кацман

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Фото из открытых источников

В Украине уже было рождественское, пасхальное и школьное примирения, но стрелять так и не перестали

Сенсационности в провозглашенному сегодня перемирии в Донбассе нет, ведь это уже девятое "окончательное примирение".

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман, комментируя решение Трехсторонней контактной группы по полному и всеобъемлющему прекращению огня на Донбассе, отметил:

"Я не вижу сенсационности в провозглашенном сегодня перемирии. Да, это очень хорошее дело, и Дай Бог, чтобы это было последнее примирение. Но знаете какое это по счету? 9 уже "окончательное примирение"! У нас было рождественское, пасхальное, было в связи с началом полевых работ, учебного года, можно посчитать, но всего 9. Но примирение это – только на словах", – подчеркнул эксперт.

Зато, добавил Владимир Кацман, есть коммюнике, которое закрепленное договором, где поставлены подписи и четко прописаны 9 пунктов, в частности, и о прекращении огня на Донбассе, по чему и стоит двигаться.

Кроме этого, эксперт обратил внимание на то, что объявленное примирению – это новый шанс для властей перенести местные выборы, которые должны состояться 25 октября.

"Президент может сейчас сказать, что у нас законодательство на всю Украину распространяется, а закон приняли без учета Донецкой и Луганской областей, а там сейчас невозможно провести выборы, потому их будут проводиться по одному закону для всех, и тогда отменит выборы на всей територии страны", – прокомментировал Кацман.

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Напомним, в среду, 22 июля, на заседании Трехсторонней контактной группы при посредничестве ОБСЕ Украина и Россия договорились об усилении режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.

Так, согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Этот шаг был поддержан ОБСЕ.