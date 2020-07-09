Назначения за 800 тысяч долларов: Главу Фонда госимущества снова пытались подкупить

Это уже второй подобный случай с главой ФГИУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали на горячем злоумышленника, который пытался подкупить председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, злоумышленник хотел за 800 тыс. долларов подкупить председателя ФГИУ, чтобы тот назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

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Как отмечается, человека разоблачили сразу после предоставления первого транша в 200 тыс. долларов. Следует заметить, что это вторая попытка подкупа председателя ФГИУ, уличенная НАБУ и САП в сотрудничестве с Дмитрием Сенниченко.

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Напомним, в январе 2020 года детективы Национального бюро расследований разоблачили трех человек, которые предлагали взятку в размере 50 тыс. долларов председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко.