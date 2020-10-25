Нарушения в Бахмуте: Избирателей на участках ожидал неприятный "сюрприз"

В Украине 25 октября начались местные выборы Фото из открытых источников

У людей украли их голоса

В городе Бахмут Донецкой области избиратели, пришедшие на участки, выяснили, что за них уже кто-то проголосовал на местных выборах.

Об этом в эфире марафона "Местные выборы в Украине" на телеканале ZIK во время включения заявил общественный деятель из Бахмута Зосим Ерохов.

Общественный деятель рассказал о ходе волеизъявления на местных выборах в городе Бахмут и о выявленных нарушениях.

"Правонарушения выглядели подобным образом, что люди приходят на участок, чтобы проголосовать, свое волеизъявление высказать, а там уже отмечают то, что за него и за его жену уже проголосовали. Конкретно проголосовали в тот момент, когда жена работает... Она не могла чисто физически попасть на участок, но уже за нее голос отдан", – рассказал Зосим Ёрохов.

Мужчина рассказал, что были и другие нарушения, в частности, люди по несколько раз приходили на участки не со своими паспортами. Он отметил, что произошел случай, когда женщина проголосовала, затем переоделась и снова пришла на участок. Она объяснила свои действия тем, что ее якобы попросил проголосовать другой человек.

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Общественный деятель добавил, что после выявления нарушений на избирательные участки вызвали полицию и составляли протоколы.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в 8 утра, в Украине началось голосование на местных выборах.

В Центральной избирательной комиссии назвали нынешние выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов самыми сложными в истории Украины.

Как сообщили в общественной сети "ОПОРА", по состоянию на 16:00 25 октября явка избирателей на местных выборах в Украине составляет примерно 27%.

Добавим, правоохранители уже открыли 51 уголовное производство о нарушениях во время выборов.