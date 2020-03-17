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Народный депутат "Юзик" попал в ДТП

Фото с места происшествия facebook.com

Автомобиль политика протаранил легковушку

Во вторник, 17 марта, народный депутат от "Слуги народа" Юрия Корявченков, відомив как "Юзик", попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом в Facebook сообщил парламентарий Владимир Кабаченко.

По его словам, автомобиль Юрия Корявченкова в’ехал в легковой автомобиль.

"Еду на встречу ... и тут картина: довольный Юзик на фоне не очень довольного владельца авто, в которое в’ехал Юзик. Всем осторожнее и внимательнее за рулем!!!", - написал депутат, который стал свидетелем события.

Напомним, в январе народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, больше известный, как Юзик, нарушил правила дорожного движения, пересекая двойную сплошную линию.

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