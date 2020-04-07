Народную депутатку Скороход госпитализировали вместе с ребенком из-за коронавируса

Анна Скороход Фото из открытых источников

У ребенка Анны Схороход также обнаружили коронавирус

Внефракционную народную депутата Анна Скороход госпитализировали вместе с ребенком из-за коронавируса. Об этом она сообщила в Telegram.

По ее словам, коронавирус также обнаружили и у ее ребенка. Сейчас они находятся в инфекционном отделении.

"С субботнего вечера я с ребенком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков", - написала она.

При этом Скороход отметила, что на 15 день симптомов ее состояние отнюдь не улучшилось.

"Также сегодня поняла, что все-таки не поправилась, на 15 день от первых симптомов сегодня получила все по-новому, посмотрим как будет дальше... 15 день - вирус решил снова буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость. Видимо переболеть повторно - не миф", - подчеркнула она.

Ранее внефракционная депутатка Анна Скороход, которая заболела Covid-19, рассказала, что ей пришлось потратить два дня, чтобы сдать лабораторный тест на коронавирус и использовать для этого удостоверение народного депутата.