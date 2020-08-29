Нардепу от "Слуги народа" Леросу подожгли автомобиль. Видео

Полиция расследует возгорание автомобиля Гео Лероса Нацполиция

Огонь полностью уничтожил автомобиль депутата

В пятницу вечером, 28 августа, народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу подожгли автомобиль "Мерседес". Правоохранители начали расследование инцидента. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Мне подожгли машину... Свидетели говорят, что хлопок был слышен в квартире 14 этажа. Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это ни сделал, я вас найду, вы рано радуетесь", - написал нардеп в Facebook.

Отмечается, что огнем было полностью уничтожено транспортное средство.

Впоследствии на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, которые погасили пожар. После чего правоохранители осмотрели место происшествия и начали изучение записей с камер видеонаблюдения. Кроме этого, продолжается общение со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания авто.

"Приехала лаборатория полиции, оказывается запись камеры с соседнего дома, направленная на парковку, две недели назад перестала работать в режиме записи", - написал Гео Лерос.

По данным правоохранителей, информация о возгорании авто была зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений. После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.

Напомним, ранее в центре Киева, на Крещатике, мужчина из Бориспольского района Киевской области облил из канистры автомобиль и поджег его.