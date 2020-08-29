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Нардепу от "Слуги народа" Леросу подожгли автомобиль. Видео

Полиция расследует возгорание автомобиля Гео Лероса Нацполиция

Огонь полностью уничтожил автомобиль депутата

В пятницу вечером, 28 августа, народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу подожгли автомобиль "Мерседес". Правоохранители начали расследование инцидента. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

 "Мне подожгли машину... Свидетели говорят, что хлопок был слышен в квартире 14 этажа. Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это ни сделал, я вас найду, вы рано радуетесь", - написал нардеп в Facebook. 

Отмечается, что огнем было полностью уничтожено транспортное средство. 

Впоследствии на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, которые погасили пожар. После чего правоохранители осмотрели место происшествия и начали изучение записей с камер видеонаблюдения. Кроме этого, продолжается общение со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания авто.

 

"Приехала лаборатория полиции, оказывается запись камеры с соседнего дома, направленная на парковку, две недели назад перестала работать в режиме записи", - написал Гео Лерос. 

По данным правоохранителей, информация о возгорании авто была зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений. После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события. 

Напомним, ранее в центре Киева, на Крещатике, мужчина из Бориспольского района Киевской области облил из канистры автомобиль и поджег его. 

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