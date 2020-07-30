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Нардеп от "Слуги народа" напал на посетителей ресторана, - СМИ

Нардеп Андрей Стрихарский Фото из открытых источников

Опубликована запись камеры наблюдения из ресторана, где произошла потасовка с участием якобы нардепа Андрея Стрихарского

В соцсети опубликовали видеозапись конфликта в ресторане с участием якобы народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Стрихарского. Видео обнародовал телеграм-канал "ЗЕландия".

"Находящийся в неадекватном состоянии - под действием алкоголя или наркотиков народный депутат от Слуги народа Андрей Стрихарский набросился на посетителей ресторана. Депутат напал на женщину, а затем по его команде охрана избила мужчину, который пытался за нее заступиться", - говорится в сообщении.

Место происшествия не указывается. На кадрах ролика видна дата 26.07.2020.

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