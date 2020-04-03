Нападение на журналистов ZIKа: В Киеве задержали злоумышленника

Нападение произошло вчера, 2 апреля, в одном из столичных районов

Задержанный злоумышленник, который напал на съемочную группу ZIKа Фото: Facebook Задержанный злоумышленник, который напал на съемочную группу ZIKа Фото: Facebook

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о задержании гражданина, который накануне напал на съемочную группу телеканала ZIK. Об этом он написал в Facebook.

"Гражданин, напавший вчера на журналистов съемочной группы телеканала "ЗИК", задержан. Тот самый, что вчера кричал: "Мне плевать на Закон" и "Мне за это ничего не будет". Полиция свою работу выполнила. Благодарю киевскую полицию за быструю и эффективную работу по задержанию хулигана и защиту прав журналистов", - отметил Геращенко.

Он также добавил, что далее дело будет передано в суд.

Напомним, в Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспекции столичных парков и спортивных площадок. Неизвестные молодые люди напали на съемочную группу телеканала ZIK в Гидропарке после просьбы журналиста объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено во время карантина.

После инцидента журналист Алла Жизневская написала заявление в Днепровский райотдел полиции Киева из-за нападения и избиения.