Нападение на женщину в поезде "Мариуполь - Киев": Злоумышленника арестовали на два месяца

Арестован нападающего Виталий Рудзько Антон Геращенко / Facebook

Ранее нападавший был трижды судим

Соломенский районный суд города Киев арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой, которое произошло в поезде "Мариуполь - Киев". Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".

"Соломенский райсуд Киева 1 августа арестовал злоумышленника на два месяца без права внесения залога", - сообщила она.

Как отмечается, мужчине инкриминируют ч.1 ст.153 и ч.2 ст.122 УК Украины (Умышленные телесные повреждения средней тяжести совершены с целью запугивания потерпевшего). Статья предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или ограничение или лишением свободы на срок до трех лет.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил, что речь идет о ранее судимом жителе Запорожья Виталии Рудзько 1975 года рождения.

"Ранее уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим. В 1996 году за угон автомобиля, в 1999 за хулиганство, 2008 - за кражу. У Виталия Рудзько после трех судимостей был шанс жить нормальной жизнью и не нарушать Закон. Однако он выбрал другой путь и впереди его снова ждут долгие годы за решеткой",- отметил замглавы МВД.

Новости по теме: В Киевской области двое полицейских избили и изнасиловали женщину

Напомним, ночью 31 июля в поезде №84 сообщением "Мариуполь - Киев" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла скрыться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.