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Нападение на Сивохо: Одного из подозреваемых суд отпустил под личное обязательство

УНИАН

Главным аргументом его освобождения было то, что у него скоро должна рожать жена

Третьего подозреваемого в нападении на Сергея Сивохо Юрия Каплю суд отпустил под личное обязательство, с условием являться на допросы и следственные действия. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Согласно сообщению, главным аргументом адвокатов и подозреваемого было то, что у него скоро должна рожать жена. Кроме ого, ранее он получил ранение в боевых действиях на востоке страны.

"Почему у одного подозреваемого домашний арест, а у других личное обязательство - должен сказать судья. Я не уполномочен и не видел решение в полном объеме, полный текст у меня будет где-то через 5 дней", - сообщил адвокат подозреваемых Эдуард Вербинец.

Ранее сообщалось, что мужчине, которого подозревают в нападении на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 мая.

Напомним, второго подозреваемого в нападении Александра Волкова отпустили из-под стражи до судебного заседания.

Как известно, в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения. Модератор пытался успокоить ситуацию, но это не получилось. Нескольким националистом удалось прорваться к Сивохо, которого толкали и он вынужден был ретироваться.

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