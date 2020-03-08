live
Новости » События Читати новину українською

Нападение на девушку в столичной маршрутке: Злоумышленника взяли под стражу на два месяца

Потерпевшей оказалась девушка-полицейская

Иллюстративное изображение Нацполиция

Мужчину, который в пятницу, 6 марта напал на девушку в маршрутном такси Киев-Бровары возле станции метро Лесная за отказ в "ухаживании", суд взял под стражу сроком на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области. 

Согласно сообщению, в тот день сотрудница полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области, где принимала участие в торжествах, посвященных Международному женскому дню. В маршрутном такси рядом с ней сел неизвестный мужчина, который начал нагло приставать. Девушка предупредила настырного "поклонника", что она работает в полиции и попросила, чтобы тот не приставал. После того, как девушка пересела на другое место, нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался скрыться.

Как отмечается, злоумышленнику не удалось скрыться, его задержали неравнодушные пассажиры, они же и вызвали правоохранителей и медиков. Впоследствии на место происшествия приехали полицейские и задержали нападавшего.

Им оказался житель Броваров, который неоднократно обращался в  полицию с просьбой принять меры к его бывшей жене, которая, якобы, систематически вместе с сыном его бьют битой, требовал привлечь их к уголовной ответственности. Однако во время расследования эта информация не подтвердилась. Зато было установлено, что мужчина сам неоднократно поднимал на руку на своих родственников. По данному факту  уголовное производство направлено с обвинительным актом в суд. 

Относительно инцидента в маршрутке, то по факту разбойного нападения столичные правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса, что предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. В субботу, 7 марта, Печерский суд Киева нападающему избрал меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 6 марта, в столице возле станции метро Лесная во время конфликта мужчина применил силу в отношении девушки, которая попросила не хамить, и разбил ей нос.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Зеленский назначил главу Минобороны: Ермак реализовывает проект примирения Украины с РФ на Донбассе? Назначения Зеленского в оборонном секторе: Что известно о "новых" министрах? На Донбассе на неизвестном устройстве подорвался украинский военный, - Минобороны Минобороны планирует закупить около 3 тыс ракетных комплексов на 2,4 млрд гривен
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Отставка Гончарука и Рябошапки. Правительство Шмыгаля | 05.03.20
Народ против | Интервью с Евгением Червоненко | 05.03.20
Час вопросов к правительству. Утреннее заседание Верховной Рады | 06.03.20
Владимир Быстряков | Новые лица в правительстве. Смена Кабмина | Ток-шоу
Олег Синютка | Интервью с Литвиненко на ZIK | 07.03.2020
Михаил Грицкан | Интервью с Литвиненко на ZIK | 07.03.2020