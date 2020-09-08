Нападение на Балуха: Правоохранители нашли личные вещи потерпевшего и допрашивают свидетелей

Расследование взяла под контроль прокуратура

Столичная прокуратура взяла на контроль ход расследования нападения и причинения телесных повреждений бывшему политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Органы столичной прокуратуры держат на контроле расследование уголовного производства, начатого по факту причинения телесных повреждений Владимиру Балуху", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где потерпевший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. Сейчас с этими лицами проводят следственные действия. Кроме этого, была обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на вторник неизвестные напали и нанесли телесные повреждения бывшему политическому узнику Владимиру Балуху.

Впоследствии на инцидент отреагировали в Офисе президента в частности там заявили, что нельзя исключать политические мотивы преступления.