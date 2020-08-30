Нападение на автобус "Патриотов - За жизнь" под Харьковом: Суд отправил под стражу 10 фигурантов

В Харьковской области обстреляли автобус активистов организации "Патриоты – За жизнь" Илья Кива

Фигурантов задержали на 60 суток без права залога

В Харькове Киевский районный суд отправил под стражу 10 подозреваемых в нападении на автобус с активистами "Патриоты - За жизнь". Об этом сообщает корреспондент Newsone.

Отмечается, что задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права залога. Все фигуранты оказались жителями Днепра.

Напомним, 27 августа на трассе Киев–Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". По горячим следам банду нападавших задержала полиция.

Позже стало известно, что нападавшие на членов объединения нардепа Ильи Кивы "Патриоты - За жизнь!" были на машине, принадлежащей главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области Ивану Куриленко.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В свою очередь народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, безнаказанность определенных лиц породила вседозволенность, и поэтому расследование по такого рода делам должно вестись быстро, а суд - быть беспристрастным.

Как уже сообщали, вчера суд Харькова избрал меру пресечения одному из нападавших на автобус "Патриотов - За Жизнь". Позже под стражу отправили шестерых подозреваемых в преступлении.