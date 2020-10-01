Нападавшие на автобус "Патриотов – За жизнь" ранее уже готовили подобные массовые провокации, - Лесик

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Нападавшие на автобус "патриотов - За жизнь" готовили массовую провокацию в Харькове и 23 августа, на день города, когда "Оппозиционная платформа - За жизнь" объявила, что будет проводить митинг.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил председатель Харьковской городской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик.

Андрей Лесик отметил, что суд должен вынести справедливое решение в отношении людей, которые совершили вооруженное нападение на автобус с активистами "Патриотов – За жизнь" и по всей "строгости закона" наказать, чтобы другим было неповадно.

"Потому что если все это пустить на тормоза, то безнаказанность породит еще большую преступность. А это молодые люди, которым по 20 лет, за последние 6 лет они, видимо, и работать не пробовали, потому что лишь срывали мероприятия, устраивали поджоги, обливали зеленкой, бросали яйца в оппонентов, нападали на улицы. А тут им вообще "крыша съехала"", - сказал Андрей Лесик.

Он также рассказал, что так называемые "активисты", совершившие вооруженное нападение на автобус "Патриотов – За жизнь", и ранее готовили массовую провокацию.

"Планировалась массовая провокация 23 августа, на день города, во время возложения цветов. Когда "Оппозиционная платформа – За жизнь" задекларировала, что будет митинг, со всей страны начали свозить всех этих "отморозков". Слава Богу, что полиция предупредила", - добавил Лесик.

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представители "Национального корпуса" и "Азова" совершили вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус заблокировали и по нему открыли огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты - За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. Во время нападения похитили одного из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, которые действуют при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в частности президента Зеленского, который открыто заявляет о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов - За жизнь", принадлежав главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.

В Европейском союзе действия радикалов, как и бездействие властей в этом вопросе подверглись жесткой критике.

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Так, член Европарламента от Австрии, представитель фракции социал-демократов Ханнес Хайде решительно осудил нападения радикалов на мирных граждан и призвал украинскую власть сделать все для предотвращения таких ситуаций в будущем.

Член Комитета по гражданским свободам и правосудию Европарламента Беттина Фоллат выразила возмущение серией недавних нападений радикалов в Украине и подчеркнула, что одно из самых известных украинских ультраправых группировок - "Национальный корпус" - несет ответственность за многочисленные нападения в рамках объявленного ею" человеческого сафари " в Украине.

А депутат Европейского парламента от Бельгии Марк Тарабелла подчеркнул, что Европейский Союз остается очень внимательным к тому, что происходит в Украине.

"Когда вооруженная группировка" Национального Корпуса "нападает на граждан и пропагандирует насилие, ненависть и дискриминацию, атакуются именно демократия и все ценности, которые также являются нашими", - отметил депутат.