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Нанесли 11 ударов ножом: В Одесской области двое парней жестоко убили таксистку

Таким образом они хотели найти деньги, чтобы решить материальные проблемы

В Одесской области правоохранители задержали двух парней 17-ти и 18-ти лет, которых подозревают в умышленном убийстве таксистки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона

Согласно сообщению, 17-летний житель Южного желал решить финансовые проблемы и заранее спланировал преступление, приобщив товарища, на год старше себя. 

Сев в автомобиль 55-летней таксистки, они наугад назвали ей адрес назначения, а когда приехали в Любополь, то жестоко убили женщину, нанеся ей 11 ударов ножами. Затем злоумышленники забрали из кошелька полторы тысячи гривен.

Как отмечается, чтобы скрыть преступление, молодые люди оттащили бездыханное тело на обочину и на автомобиле потерпевшей поехали на окраину Одессы, где закопали орудия преступления, облили транспортное средство водкой и подожгли его вместе со своей верхней одеждой и личными вещами.

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Следствие установило, что злоумышленники решились на убийство из-за недостатка средств для погашения кредитов, которые оформили для открытия "комнаты разгрузки от ярости". Впоследствии их задержали по месту жительства в городе Южный, куда мужчины добрались на такси.

Действия злоумышленников квалифицировали сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: пунктам 6 и 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение имущества) и ч. 3.ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством).

Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение) УКУ. В рамках досудебного расследования назначен ряд судебных экспертиз. За содеянное фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, недавно одесские правоохранители задержали криминального "авторитета", который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе. 

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