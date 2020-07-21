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Налоговики и СБУ проводят обыски на объектах "Укрзализныци"

Должностных лиц компании подозревают в злоупотреблении служебным положением

Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба Украины проводят обыски на объектах "Укрзализныци". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что следственные действия проводятся по подозрению должностных лиц "Укрзализныци" и других частных компаний в возможном злоупотреблении служебным положением и уклонении от уплаты налогов.

В "Укрзализныце" отмечают, что они готовы предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.

Напомним, в июне начались обыски в структурных подразделениях "Укрзализныци" в пяти регионах Украины. Подозревается, что служащие перечислили 70 миллионов гривен на счета подконтрольных предприятий за поставки чугунных тормозных колодок. Однако, эти детали не соответствовали техническим условиям и производились из других сплавов металлов. Из-за этого компания потратила значительно больше, чем было запланировано.

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Вместе с тем Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении руководителей "Укрзализныци" на закупке некачественных запчастей на более 100 миллионов гривен. Отмечается, что часть средств присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности.

 

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