Накануне выборов для дестабилизации ситуации такие случаи будут учащаться: Эксперт об угрозе терактов в Украине

Телеканал ZIK

Государство должно не потерять монополию на порядок. Потому что иначе накануне выборов до сезонных обострений добавятся еще варианты, что кто-то будет намеренно дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявила политолог, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова.

Комментируя вчерашний захват заложников в столичном бизнес-центре, Решмедилова заметила, что терроризм, как явление, присущее всем странам мира, не только Украине. Однако в нашем государстве, продолжила эксперт, произошел определенный "эффект домино" – это становится нормой жизни украинцев.

"Важно, чтобы накануне выборов не было использовано в минировании, карусели, технологии, теракты и все остальное. Посмотрите, какая сейчас плеяда. Там заминировали станции метро, другие места общественного скопления. Поэтому мне кажется, что накануне выборов очень важно навести в этом вопросе порядок", – подчеркнула гостья ток-шоу, добавив, что совсем не важно, кто это сделает – или Аваков, или "сценаристы", но государство должно показать, что в стране все управляемо.

А если управление ситуацией не будет, продолжила политик, в стране будет паника, которая хуже, чем коронавирус. А учитывая то, что вскоре в Украине должны состояться выборы, акцентировала Решмедилова, сверхважно взять вопросы безопасности под особый контроль.

"Надо понимать, что государство должно не потерять монополию на порядок, вовремя его устанавливать, виновные должны быть наказаны. При чем-показательно. Иначе накануне выборов в сезонных обострений добавятся еще варианты что кто-то будет специально это делать для дестабилизации", – прокомментировала эксперт.

Как сообщалось, 3 августа в центре Киева мужчина захватил заложницу и угрожал взорвать отделение банка.

Стало известно, что злоумышленник, захвативший заложницу в столичном бизнес-центре, требует начать телетрансляцию. В частности, на телеканале ZIK.

Добавим, Антон Геращенко сообщил, что мужчина является гражданином Узбекистана.

Впоследствии стало известно, что гражданина Узбекистана, который захватил заложницу и угрожал взорвать взрывчатку в отделении банка в здании бизнес-центра "Леонардо" в центральной части Киева, задержали.