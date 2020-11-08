Наезд на пешеходов в Харькове: Водителю сообщили о подозрении

ДТП в Харькове Нацполіція

В случае подтверждения вины мужчине грозит от 3 до 8 лет заключения

Водителю, который 7 ноября создал ДТП на проспекте Науки в центре Харькова и травмировал трех человек, объявили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, полицейские установили, что 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. В результате этого пострадали три человека: 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет. Пострадавших доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

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Сейчас следователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В случае подтверждения вины водителю грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, накануне примерно в 16 часов в центре Харькова водитель легковушки наехал на пешеходов, которые находились на островке безопасности, в результате чего три человека пострадали.