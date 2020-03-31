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Нацполиция составила более 3 тысяч протоколов за нарушение карантина

Также было открыто 33 уголовных производства

Нацполиция из открытых источников

Сотрудники Национальной полиции за весь период карантина составили 3120 админпротоколов за нарушение правил карантина в условиях эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, за минувшие сутки, 30 марта, составлено 152 административных протокола по статье 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Кроме этого, открыто 33 уголовных производства: 19 по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины и 14 - связанные с нарушением карантинных мероприятий.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине может продержаться по меньшей мере два месяца.

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