Началось с 2012 года: В ГБР назвали 5 эпизодов преступления, которые привели к потере Крыма

Дмитрий Саламатин и Виктор Янукович Фото из открытых источников

В государственной измене подозревают трех высших должностных лиц государства

В Государственном бюро расследований назвали 5 главных эпизодов совершения преступления, которые привели к развалу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и аннексии Крымского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным ведомства, причиной потери Крыма стал подрыв боеспособности украинской армии, который начался в 2012 году и продолжался вплоть до вторжения подразделений РФ на территорию полуострова в феврале 2014.

В совершении государственной измены подозревают бывших президента Украины Виктора Януковича, министров обороны Украины Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева, а также начальника Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Владимира Заману.

В частности, следователи выделили пять основных эпизодов совершения преступления, которые привели к оккупации:

1) преступное сокращение ВСУ

Несмотря на возвращение к внеблоковому статусу, что требовало наращивания численности армии, в течении 2012-2013 гг. предельная численность украинской армии была сокращена с 240 000 до 162 000 военнослужащих.

2) подрыв состояния мобилизационной готовности

В 2013 году сократили половину от штатной численности военкоматов. В результате воинские части были укомплектованы на 25-55%. Кроме этого, свернули "по-буквенную" приписку мобилизационных ресурсов к воинским частям и уничтожили учет военной техники.

3) уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма

Управление системой ПВО Крыма было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. Также сократили одну из двух бригад ЗРК С-300В на вооружение и остановили программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.

4) незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов

В 2013 году в Украине провели масштабные организационные изменения ВСУ вопреки законодательству. Кроме этого, эти изменения впоследствии не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.

5) непринятие мер по реагированию на внешние угрозы

Несмотря на предупреждения разведки о подготовке наступательной операции со стороны России в конце 2013 – начале 2014 гг., не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим степеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведению широкомасштабных военных учений на территории Крыма.

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В ГБР отметили, что выше указанные действия связаны между собой и в совокупности привели к вторжению российских войск в Крым и оккупации полуострова.

Сейчас продолжается расследование по другим фактам, которые привели к потере Украиной контроля над частью своих территорий в 2014 году.

Напомним, недавно заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала, как в ведомстве планируют возвращать аннексированный Крымский полуостров. По ее словам, ведомство уже разработало соответствующую стратегию.