Начальник главного управления оперативно-розыскной деятельности ГФС и его зам напали и избили отдыхающих, - СМИ

Начальник главного управления оперативно-розыскной деятельности ГФС Ткаченко В.Н. и его заместитель Беспьятчук В. В. не будучи при исполнении, избили отдыхающих на озере в Белогородке (Киево-Святошинський район). Об этом сообщают "Известия".

В телеграм-канал "Дон Кихот" обратился их подписчик подвергшийся 18 июля 2020 года нападению со стороны начальника главного управления оперативно-розыскной деятельности ГФС Ткаченко В.Н. и его заместителя Беспьятчука В.В. Все случилось во время отдыха пострадавшего с товарищем на берегу озера в п. Белогородка Киево-Святошинського района (координаты 5024'44''N, 3014'44''Е).

Согласно сообщению, чиновники из ГФС подъехали к ним на квадроцикле, сначала оскорбляли, а потом Ткаченко В.Н., перешёл к действиям и начал драться, а его заместитель Беспьятчук В.В. бросил стул в находившуюся рядом девушку. Видео происшествия засняли недалеко находившиеся соседи по отдыху.

Телеграм-канал не сообщает имен пострадавших, но считает, что данный случай подлежит тщательной проверке со стороны правоохранительных органов. Поскольку, если это правда, то, действия сотрудников ДФС можно отнести к преступлению, подпадающему под определение ст. 296 Криминального кодекса Украины – хулиганство.

И, во-вторых, такие кадры и их поступки порочат репутацию службы, правоохранительных органов и власти в целом.