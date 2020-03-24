Нацгвардия взяла под охрану инфекционную больницу в Ужгороде

Фото из открытых источников

Охрана будет осуществляться на прилегающей к больнице территории

Во вторник, 24 марта, Национальная гвардия Украины взяла под охрану инфекционную больницу в Ужгороде. Об этом сообщает пресс-служба НГУ в Facebook.

Как отмечается, поддерживать общественный порядок будут военнослужащие 3 батальона 2 Галицкой бригады Национальной гвардии Украины. А именно, охрана будет осуществляться на прилегающей к территории инфекционной больницы.

Напомним, недавно председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко передали в больницы Закарпатской области партию медицинских препаратов для борьбы с COVID-19.