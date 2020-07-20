Нацгвардеец устроил масштабное ДТП, среди жертв которого 12-летний ребенок

В аварии погибли два человека, еще трое попали в больницу

На трассе "Харьков-Симферополь" нацгвардеец, который находился за рулем грузовика, врезался в легковой автомобиль, в результате чего погибли водитель авто и 12-летняя пассажирка, а еще трое человек попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно сообщению, инцидент произошел утром в понедельник, 20 июля, на автодороге сообщением "Харьков-Симферополь". Предварительно установлено, что военнослужащий Нацгвардии, двигаясь в составе военной колонны за рулем автомобиля Краз-131, допустил выезд на встречную полосу и последующее столкновение с автомобилем Daewoo Lanos.

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Как отмечается, в результате ДТП водитель легковушки и 12-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибли на месте, трое других пассажиров автомобиля доставили в местную больницу.

Известно, что следователи ГБР задержали военнослужащего, который был за рулем грузовика. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в нарушении правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса). В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, ранее стало известно, что на Закарпатье, вблизи города Мукачево, в страшной аварии погиб тренер футбольного клуба "Мункач" Виктор Ряшко и двое его детей-подростков.