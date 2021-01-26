НАБУ закрыло одно из дел против Порошенко, – СМИ

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Дело закрыли в конце 2020 года

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможных злоупотреблениях бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на материалы Высшего антикоррупционного суда.

Отмечается, что дело было открыто в мае прошлого года. Тогда в Офис генпрокурора обратился один из народных депутатов с заявлением о совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями о госизмене, а также о злоупотреблении властью или служебным положением. После этого Офис открыл два уголовных дела, одно из которых передал в НАБУ.

В свою очередь, Антикоррупционное бюро расследовало факты возможного злоупотребления служебным положением бывшим президентом, а ныне народным депутатом. Речь шла о вероятном умышленном использовании им власти с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло тяжкие последствия для государственных интересов.

Однако 30 декабря НАБУ закрыло дело на основании отсутствия состава уголовного преступления. После этого решение было обжаловано в ВАКС, но 21 января суд признал законным постановление НАБУ.

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Напомним, в сентябре Государственное бюро расследований закрыло несколько дел относительно вероятных преступлений экс-президента Украины Петра Порошенко. Тогда заместитель директора ведомства Александр Бабиков заявил, что ГБР закрыло 2-3 производства.