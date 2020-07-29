НАБУ вызвало на допрос главу Окружного админсуда Киева

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк sud.ua

Павел Вовк должен появиться в НАБУ 3 и 6 августа

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Соответствующая повестка была опубликована на сайте НАБУ.

Как отмечается, на допрос также были вызваны заместитель Волка Евгений Аблов и еще семь фигурантов в деле о коррупции в ОАСК.

Так, Павла Вовка вызвали на допрос в НАБУ на 3 и 6 августа, Евгения Аблова - на 3 и 20 августа.

Кроме этого на допрос вызваны:

судья ОАСК Богдан Санин - на 3 и 19 августа;

судья ОАСК Игорь Погрибниченко - на 3 и 6 августа;

судья ОАСК Владимир Келеберда - на 3 и 6 августа;

судья ОАСК Алексей Огурцов - на 3 августа;

судья ОАСК Игорь Качура - на 3, 4 и 7 августа;

члены Высшей квалификационной комиссии судей Николай Сирош и Сергей Остапец - на 3 августа.

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Напомним, 17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пятерым судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюку.